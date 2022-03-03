У Москві почалися переговори між Вірменією і Азербайджаном

19:38 09 жовтень Київ, Україна

Вірменія та Азербайджан прийняли пропозицію Росії провести в Москві переговори щодо врегулювання ситуації в Нагірному Карабаху.

Про це повідомила представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 9 жовтня.



Судячи з опублікованої чиновницею фотографії, дипломати зайняли місця за круглим столом: російський міністр Сергій Лавров посередині, представники Азербайджану і Вірменії Джейхун Байрамов і Зограб Мнацаканян - справа і зліва від нього. У залі також присутні делегації.



Байрамов і Мнацаканян прибули до Росії за кілька годин до зустрічі.



Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін запросив міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану в Москву на переговори. Під час консультацій, за посередництва міністра закордонних справ Росії, буде обговорюватися питання обміну полоненими й тілами загиблих в ході бойових дій в Нагірному Карабаху.