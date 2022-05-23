У Москві завершилася зустріч Меркель з Путіним

18:01 20 серпня Київ, Україна

У столиці Росії завершилися переговори канцлерки ФРН Ангели Меркель і голови РФ Володимира Путіна, зустріч тривала майже 3 години і пройшла за закритими дверима.

Це перша очна зустріч політиків з початку пандемії, пише ТАСС.



На початку зустрічі глава Кремля назвав Німеччину одним з основних партнерів Росії. Канцлерка відповіла, що підтримання діалогу з Москвою, незважаючи на розбіжності, є правильним.



У зустрічі з російської сторони також брали участь глава МЗС Сергій Лавров, з німецької - офіційний представник уряду Штеффен Зайберт і керівник групи зовнішньої політики і політики безпеки Відомства федерального канцлера Ута Христина Байнхофф.



Зустріч переважно пройшла за закритими дверима.



Політики, зокрема, обговорювали ситуацію на Донбасі, а також Афганістан.



Що стосується України, то в процесі врегулювання ситуації, за словами канцлерки, "спостерігається стагнація" і процес необхідно оживити.



Меркель також заявила, що Німеччина підтримує територіальну цілісність України.



Російська сторона попросила Меркель під час її візиту до Києва вплинути на українську владу "в плані виконання ними своїх зобов'язань".

"Складається враження, що керівництво цієї країни [України] вирішило в принципі відмовитися від мирного вирішення ситуації. У зв'язку з цим ще раз просимо пані федеральну канцлерку, в тому числі і з урахуванням майбутнього візиту до Києва, вплинути на українську сторону в плані виконання всіх узятих на себе раніше зобов'язань", - заявив Путін.

У Росії завжди будуть раді Меркель як бажаному гостю, в тому числі після того, як вона складе повноваження канцлера ФРН, заявив в кінці зустрічі Путін.