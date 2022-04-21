У Москві роздали автомати поліцейським постової служби

19:02 21 квітня Київ, Україна

Московські поліцейські патрульно-постової служби (ППСП) з 18 квітня по 9 травня озброїли автоматами. Про це пише телеграм-канал Baza із посиланням на джерела у столичних правоохоронних органах.



Автомати видадуть старшим у групах ППСП. Такі заходи запроваджуються вперше за останні десять років. Раніше у святкові та передсвяткові дні ППСП автоматами не озброювали.



До 2011 року автоматами були співробітники груп негайного реагування (ГНР). Після реформи МВС ці групи скасували, частину їхніх функцій згодом передали до Росгвардії, а співробітників ППС озброїли лише пістолетами.



Окремим питанням, яке викликає сумніви експертів, є вогнева підготовка співробітників поліції. Як розповідав Володимир Воронцов, засновник спільноти «Омбудсмен поліції», створений для її вдосконалення, Центр спеціальної бойової підготовки не в змозі охопити всіх столичних поліцейських.. Про Центр професійної підготовки головного управління МВС Росії по Москві відгукуються скептично: рівень підготовки там нижчий, зате увага приділяється госпробіт, прибирання території, стройової та караульної служби.



Чи продовжать термін дії наказу після 9 травня, поки що невідомо.