У Москві пікетувальника оштрафували на 50 тисяч рублів за плакат «*** *****»

14:49 22 березня Київ, Україна

Тверський районний суд Москви оштрафував на 50 тисяч рублів Дмитра Резнікова за статтею про «дискредитацію» збройних сил Росії (частина 1 статті 20.3.3 КпАП РФ) через плакат «*** *****».

Також суд оштрафував на 30 тисяч рублів місцевого жителя Тараса Кузнєцова за «мовчазну підтримку» антивоєнної акції, повідомили правозахисники. Його також визнали винним за статтею про «дискредитацію» російської армії.

У протоколі йдеться, що Кузнєцов «висловлював мовчазну підтримку» протиправним цілям заходу та солідарність із активними учасниками.

Раніше за протоколом із аналогічним формулюванням про «мовчазну підтримку» антивоєнного пікету оштрафували іншого жителя Томська — Станіслава Кармакських. Йому призначили штраф 45 тисяч рублів.