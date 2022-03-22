У Москві пікетувальника оштрафували на 50 тисяч рублів за плакат «*** *****»

Тверський районний суд Москви оштрафував на 50 тисяч рублів Дмитра Резнікова за статтею про «дискредитацію» збройних сил Росії (частина 1 статті 20.3.3 КпАП РФ) через плакат «*** *****».
Також суд оштрафував на 30 тисяч рублів місцевого жителя Тараса Кузнєцова за «мовчазну підтримку» антивоєнної акції, повідомили правозахисники. Його також визнали винним за статтею про «дискредитацію» російської армії.
У протоколі йдеться, що Кузнєцов «висловлював мовчазну підтримку» протиправним цілям заходу та солідарність із активними учасниками.
Раніше за протоколом із аналогічним формулюванням про «мовчазну підтримку» антивоєнного пікету оштрафували іншого жителя Томська — Станіслава Кармакських. Йому призначили штраф 45 тисяч рублів.
Також суд оштрафував на 30 тисяч рублів місцевого жителя Тараса Кузнєцова за «мовчазну підтримку» антивоєнної акції, повідомили правозахисники. Його також визнали винним за статтею про «дискредитацію» російської армії.
У протоколі йдеться, що Кузнєцов «висловлював мовчазну підтримку» протиправним цілям заходу та солідарність із активними учасниками.
Раніше за протоколом із аналогічним формулюванням про «мовчазну підтримку» антивоєнного пікету оштрафували іншого жителя Томська — Станіслава Кармакських. Йому призначили штраф 45 тисяч рублів.
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