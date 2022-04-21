У москві оштрафували чоловіка за синьо-жовті кросівки

У центрі москви за звинуваченням у участі у несанкціонованому мітингу затримали 40-річного чоловіка у синьо-жовтих кросівках. Як розповів його адвокат Ілля Уткін, поліціянти визнали їх «засобом агітації».
Затримання відбулося ще 6 березня. За словами Уткіна, його довіритель приїхав до центру міста, щоб зайти до ЦУМу та купити подарунки дружині та дочці. Поліціянти затримали його на Театральній площі та відвезли до ВВС «Ліанозове». Там на чоловіка склали протокол ч. 5 ст. 20.2 КпАП (порушення порядку проведення мітингу), в якому було зазначено, що він вигукував гасла у групі осіб, які проводили несанкціонований масовий захід, а його взуття було "засобом агітації". Суд призначив йому штраф у розмірі 10 000 рублів. Чоловік оскаржуватиме рішення в суді.
Нагадаємо, від початку війни проти України по всій росії проходять затримання.
Нагадаємо, від початку війни проти України по всій росії проходять затримання.
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