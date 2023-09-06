У москві оголошено черговий план "килим", закриті всі аеропорти

08:28 26 серпня Київ, Україна

Для російського аерофлоту стають звичними простої через план "килим". Як кажуть у росії, аеропорти "накрилися килимом".

Сьогодні, у суботу 26 серпня, російські Telegram-канали вкотре повідомили, що вночі всі московські аеропорти припинили приймати та відправляти літаки, а місцева влада заявила про знищення БПЛА.

Так, після другої години ночі у всіх московських аеропортах був введений план "килим", який вводиться, коли в небі виявляють невідомі або небезпечні об'єкти.

Згодом мер москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття БПЛА.

"Сьогодні вночі силами ППО на підльоті до москви в Істринському районі знищено безпілотник. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - повідомив Собянін.

Тим часом аеропорти продовжують затримувати літаки на прийом та відправлення. Так, росЗМІ повідомляють, що щонайменше 24 авіарейси затримані та вісім скасовані в московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво.

Нагадаємо, останнім часом у москві по кілька разів на тиждень закривають аеропорти через БПЛА. 22 серпня повідомлялося, що у Підмосков'ї чули вибухи, а аеропорти не працювали.

За два дні до того аеропорти росії Домодєдово та Внуково також не приймали і не відправляли літаки через режим "килим".