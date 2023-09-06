У москві оголошено черговий план "килим", закриті всі аеропорти

Для російського аерофлоту стають звичними простої через план "килим". Як кажуть у росії, аеропорти "накрилися килимом".
Сьогодні, у суботу 26 серпня, російські Telegram-канали вкотре повідомили, що вночі всі московські аеропорти припинили приймати та відправляти літаки, а місцева влада заявила про знищення БПЛА.
Так, після другої години ночі у всіх московських аеропортах був введений план "килим", який вводиться, коли в небі виявляють невідомі або небезпечні об'єкти.
Згодом мер москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття БПЛА.
Тим часом аеропорти продовжують затримувати літаки на прийом та відправлення. Так, росЗМІ повідомляють, що щонайменше 24 авіарейси затримані та вісім скасовані в московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Шереметьєво.
Нагадаємо, останнім часом у москві по кілька разів на тиждень закривають аеропорти через БПЛА. 22 серпня повідомлялося, що у Підмосков'ї чули вибухи, а аеропорти не працювали.
За два дні до того аеропорти росії Домодєдово та Внуково також не приймали і не відправляли літаки через режим "килим".
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