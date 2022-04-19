У Москві виявили мертвими колишнього віце-президента російського «Газпромбанку», його дружину та доньку

У квартирі на заході Москви виявили три тіла. Загинули колишній віце-президент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина та донька.

Експерти висувають версію про так звану "зачистку" незгодних з військовою політикою Путіна чиновників.

У квартирі житлового будинку на Університетському проспекті в Москві виявили тіла трьох людей з вогнепальними пораненнями, повідомила прес-служба Головного слідчого управління Слідчого комітету Росії по столиці.. Загиблі — колишній віце-президент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина та донька.У прес-службі столичного управління СК РБК повідомили, що за фактом події порушено кримінальну справу.Там зазначили, що розглядаються різні версії події, пріоритетна — чоловік убив дружину та неповнолітню доньку, після чого наклав на себе руки.Тіла загиблих виявила родичка, яка приїхала до Аваєвих додому після того, як до них не змогли додзвонитися водій та няня. Двері були зачинені зсередини.