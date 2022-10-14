У Москві та пітері роздають повістки в публічних місцях - ЗМІ

Чоловікам у Москві та санкт-петербурзі роздають повістки в публічних місцях - біля метро та ЖК.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал Ксенії Собчак.
Член Ради з прав людини Кирило Кабанов повідомив у своєму Telegram, що один такий випадок стався біля метро Щелковська. За його словами, там затримали працівника компанії Московської міської телефонної мережі. Поліцейські вимагали від чоловіків "броню" від мобілізації.
Крім того, у санкт-петербурзі в холі одного з ЖК мешканців варять з ранку, щоб вручити їм повістки до військкомату.
Сенатор Андрій Клішас відреагував на посаду Кабанова. Російський парламентар заявив, що кожному випадку облав "потрібно дати правову оцінку".
Очевидці публікують у Мережі фотографії "повісткових облав" біля станцій метро Олексіївська, Новокосине, Бібірево, Алтуф'єво, Ботанічний сад, Щолківська, Мар'їна Гай.
Очевидці публікують у Мережі фотографії "повісткових облав" біля станцій метро Олексіївська, Новокосине, Бібірево, Алтуф'єво, Ботанічний сад, Щолківська, Мар'їна Гай.
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