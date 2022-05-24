У морі через санкції застрягли танкери з рекордним обсягом російської нафти

19:24 24 травня Киев, Украина

За даними аналітичної компанії Vortex, рекордний обсяг нафти сорту Urals - близько 62 млн барелів - зараз знаходиться на танкерах, що блукають у морі в пошуках покупців.



За підрахунками Vortex, обсяг такої «безхазяйної» нафти потроївся з початку війни. У «плавучих сховищах» осіло 15% всього російського нафтового експорту, який тримається на довоєнних рівнях, попри загрозу ембарго ЄС.



За підсумками квітня росії вдалося продати за кордон рекордний обсяг нафти цього року. Морські поставки сягали 4 млн барелів на день. На середину травня вони просіли на 15%, до 3,4 млн барелів на день, що, втім, вище, ніж у перші, довоєнні тижні лютого (2,8-3 млн барелів на добу).



Постачання нафти Urals до Західної Європи з балтійських портів впало майже вчетверо: з 1,25 до 0,3 млн барелів на день. Але обсяги, що не знайшли попиту, із задоволенням викупили країни Азії, яким припала до душі знижка в 30 доларів за барель і вище.



Проте сукупні цифри російського нафтового експорту не показують усієї картини, зазначає керуючий директор Vortex Клей Сігл: "російська нафта в морі продовжує накопичуватися".



Про проблеми з експортом говорять і дані щодо видобутку нафти, який просів на 830 тисяч барелів на добу, за оцінкою Bloomberg.



Найбільші втрати зазнає "роснефть", у якої частка заглушених свердловин досягла 30%, хоча на початку року становила лише 17%. Видобуток найбільшої нафтової компанії росії обвалився на 28% і забезпечив дві третини спаду національної нафтової промисловості.