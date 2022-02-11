У Молдові будуть вакцинувати від COVID всіх охочих

У Молдові більш як 34 тисячі осіб отримали 2 дози вакцини від коронавірусу, влада країни починає масову вакцинацію населення, тепер зробити щеплення може будь-хто, старше 18 років.
Про це повідомляє Newsmaker в середу, 19 травня.
У Молдові використали більше ніж 253 тисячі доз вакцин від коронавірусу. Понад 34 тисячі осіб уже отримали обидві дози. В країні доступні такі вакцини: шведсько-британська AstraZeneca, китайські Sinopharm і SinoVac. Російська вакцина Супутник V залишилася тільки для тих, хто зробив перше щеплення і чекає друге.
У МОЗ Молдови також відзначили, що в країні захворюваність на коронавірус знизилася приблизно на 20%. При цьому в лікарнях залишаються близько 1 тисячі осіб, хворих на коронавірус. Два місяці тому ця цифра була в чотири рази вищою.
У МОЗ Молдови також відзначили, що в країні захворюваність на коронавірус знизилася приблизно на 20%. При цьому в лікарнях залишаються близько 1 тисячі осіб, хворих на коронавірус. Два місяці тому ця цифра була в чотири рази вищою.
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