У Молдові спалахнув резервуар у міжнародному порту

Вранці 20 січня, спалахнув резервуар зі шротом насіння соняшника в міжнародному порту Джурджулешть сьогодні, 20 січня.
Це друга за кілька днів пожежа - аналогічний випадок трапився 16 січня, передає unimedia.info.
П'ять бригад пожежників гасять пожежу та ліквідують її наслідки.
Місткість резервуара – 1100 тонн, але на цей момент він заповнений на 50%.
Про постраждалих не повідомляється, наголошується, що небезпеки для громадян та об'єктів інфраструктури в районі немає.
Це друга за кілька днів пожежа - аналогічний випадок трапився 16 січня, передає unimedia.info.
П'ять бригад пожежників гасять пожежу та ліквідують її наслідки.
Місткість резервуара – 1100 тонн, але на цей момент він заповнений на 50%.
Про постраждалих не повідомляється, наголошується, що небезпеки для громадян та об'єктів інфраструктури в районі немає.
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