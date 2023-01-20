У Молдові спалахнув резервуар у міжнародному порту

13:17 20 січня Київ, Україна

Вранці 20 січня, спалахнув резервуар зі шротом насіння соняшника в міжнародному порту Джурджулешть сьогодні, 20 січня.

Це друга за кілька днів пожежа - аналогічний випадок трапився 16 січня, передає unimedia.info.

П'ять бригад пожежників гасять пожежу та ліквідують її наслідки.

Місткість резервуара – 1100 тонн, але на цей момент він заповнений на 50%.

Про постраждалих не повідомляється, наголошується, що небезпеки для громадян та об'єктів інфраструктури в районі немає.
 