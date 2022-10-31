У Молдові затримано майже 80 учасників антиурядового мітингу

07:24 31 жовтня Київ, Україна

Поліція Кишинева взяла під арешт 79 учасників антиурядового мітингу, організованого проросійською партією Шор.



Про це у неділю, 30 жовтня, повідомляє NewsMaker.

"Протест у Кишиневі супроводжувався сутичками з поліцією - мітингувальники закидали правоохоронців яйцями", - пише видання.

При цьому зазначається, що 51 особу було затримано ще до початку протесту за намір дестабілізувати ситуацію під час мітингу. Пізніше правоохоронці затримали ще 28 учасників акції за те, що вони поводилися агресивно.



Серед затриманих були й кілька співорганізаторів протесту – депутат міської ради Кишинева від партії Шор Валерій Клименко, голова Оргєєвського району Діну Цуркану та мер Оргєєва Павло Вережан.



У партії Шор заявили, що після затримання у Клименка стався серцевий напад, офіційно цього не підтверджували.



Раніше вже більше місяця проросійська молдавська партія Шор регулярно влаштовує протести в Кишиневі, вимагаючи відставки чинного керівництва країни, дострокових виборів і угоди з рф про зниження ціни на газ.



Лідер цієї політсили, 35-річний Ілан Шор у країні зараз не живе – переїхав до Ізраїлю. Видання The Washington Post з посиланням на розвіддані та чиновників на Заході, Україні та самій Молдові, стверджує – політсила Шор активно співпрацює з російським фсб.