У Молдові затримали екс-президента Додона

12:12 24 травня Киев, Украина

У Молдові після обшуків затримали проросійського екс-президента Додона.

У Молдові затримано колишнього президента, проросійського політика Ігоря Додона, проти якого днями порушили кримінальну справу за підозрою в корупції.



Про це повідомило видання Deschide з посиланням на тимчасового генпрокурора Думітра Роба.



Зазначається, що Додона, почесного президента Партії соціалістів, затримали на 72 години.. Також повідомляють про затримання кума Додона Петру Меріняну.



Раніше у вівторок правоохоронці провели обшуки за декількома адресами, зокрема в будинку Додона, штаб-квартирі асоціації "Молдовсько-російський діловий союз", президентом якої він є.



Обшуки проходили в рамках кримінальної справи, порушеної за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями про пасивну корупцію, прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації, державну зраду та незаконне збагачення.



18 травня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу проти Додона у зв'язку із відеозаписом його зустрічі з колишнім лідером Демократичної партії Владом Плахотнюком.



Ця справа отримала неофіційну назву "Пакет", оскільки на записі, що з'явився у відкритому доступі влітку 2019 року, тодішній лідер Демократичної партії Плахотнюк та його заступник Сергій Яралов "передають пакет президентові Ігорю Додону". За деякими даними, офіційно не підтвердженими, у пакеті могли бути гроші.