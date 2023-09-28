У Молдові в озері виявили уламки ракети

15:35 28 вересня Київ, Україна

У Молдові в озері Гарбовець району Аненни Ной місцеві жителі 27 вересня виявили уламки ракети, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ Молдови.



Наголошується, що є підозри, що на дні озера може бути вибухонебезпечна складова збитої ракети.



Проїзд до озера заборонено, поліція охороняє периметр. На місці події перебувають співробітники національної поліції, ІДСУ, карабінери та прикордонники. На місці також працюють фахівці IGP Bombteh. Фахівці в галузі гідротехніки приступають до випорожнення води озера, щоб полегшити втручання фахівців-піротехніків.



Крім того, у МВС наголосили, що небезпеки для населення немає, оскільки район ізольований, а найближчі будинки знаходяться за один кілометр від небезпечної зони.

27 вересня місцеві жителі повідомили владу, що у сусідньому озері вони помітили деякі компоненти, які могли вийти з ракети, яка могла розбитися у цьому районі.. Влада підтвердила, що останки походять від авіаційної ракети, і фахівці встановлять тип і походження її виготовлення.