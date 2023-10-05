У Молдові пройдуть спільні зі США військові навчання «Aurochs Partner-2023»

У Молдові в період з 25 по 31 жовтня пройдуть спільні військові навчання Aurochs Partner-2023 у партнерстві зі США.
Навчання пройдуть у навчальних центрах авіаційного полку Дечебал у Маркулештах та мотострілецькій бригаді Молдова у Бєльцях.
У програмі навчань стрільба піхоти та стрибки з парашутом, спрямовані на розвиток можливостей та підвищення рівня оперативної сумісності армій-учасниць, а також впровадження на практиці сучасних прийомів, методів та процедур індивідуальної та колективної військової підготовки.
У Міноборони додають, що двосторонні навчання Aurochs Partner-2023 – планові та враховані під час складання планів підготовки армії на цей рік.
У програмі навчань стрільба піхоти та стрибки з парашутом, спрямовані на розвиток можливостей та підвищення рівня оперативної сумісності армій-учасниць, а також впровадження на практиці сучасних прийомів, методів та процедур індивідуальної та колективної військової підготовки.
У Міноборони додають, що двосторонні навчання Aurochs Partner-2023 – планові та враховані під час складання планів підготовки армії на цей рік.
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