У Молдові проходять військові навчання участю військових з Румунії та США

17:47 20 вересня Київ, Україна

На Військово-навчальній базі Національної армії Молдови у Бульбоаку проходять військові навчання Вогняний щит-2022, у яких беруть участь військові з Румунії та США.

Про це повідомило Міноборони країни.



У ході навчань заплановано стрілянини з різних видів зброї, включаючи артилерійські системи, навчання виконанню специфічних завдань, удосконалення навичок підрозділів та підвищення сумісності між арміями країн-партнерів у миротворчих місіях.



Заступник голови Генштабу Національної армії Молдови полковник Серджіу Чиримпей наголосив, що Вогненний щит-2022 важливий,

щоб забезпечити підготовку молдавських військ та дати їм можливість тренуватися разом із іноземними колегами.

У Міноборони Молдови підкреслили, що Вогняний щит є частиною плану підготовки армії на 2022 рік.. Ці навчання проводяться щорічно з 2015 року.