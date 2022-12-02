У Молдові продовжили НС ще на два місяці

Парламент Молдови продовжив режим надзвичайної ситуації ще на 60 днів у зв'язку з воєнними діями в Україні.

Зазначається, що за продовження НС проголосували 55 депутатів, зокрема депутати партії Дія та солідарність (PAS), тоді як опозиція залишила залу засідань на знак протесту.

Із пропозицією продовжити НС у країні виступила з трибуни парламенту прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця. За її словами, у зв'язку з воєнними діями в Україні Молдова залишається занадто вразливою, щоб скасувати НС, запроваджене після початку війни.

"Незаконні спроби захоплення територій сусідньої держави та ризик використання зброї масової поразки, а також посилення гібридних атак та спроб дестабілізувати соціально-економічну ситуацію у Молдові зобов'язують нас швидко реагувати, щоб захистити наших громадян та біженців", - сказала Гаврилиця.

Зазначимо, що режим НС у Молдові діє від початку вторгнення Росії до України 24 лютого. Його вже кілька разів продовжували.