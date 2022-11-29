У Молдові очікується близько 74% дефіциту електроенергії

У Молдові у вівторок, 29 листопада, очікується дефіцит електроенергії у розмірі близько 74%. Про це заявив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну, повідомляє NewsMaker.
За його словами, через незрозумілі причини ціна на електроенергію на європейському ринку зросла на 30-40%. У зв'язку з цим молдавська компанія Energocom не змогла закупити необхідний обсяг.
За його словами, через незрозумілі причини ціна на електроенергію на європейському ринку зросла на 30-40%. У зв'язку з цим молдавська компанія Energocom не змогла закупити необхідний обсяг.
У зв'язку з цим Moldelectrica запросила аварійну електроенергію у румунського оператора Transelectrica. Оскільки вартість такої електроенергії висока, Спіну закликав громадян продовжувати економити електрику.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі