У Молдові призначений другий тур президентських виборів

1 листопада в Молдові вибирали главу держави, ЦВК підрахувала 100% бюлетенів виборців, за підсумками голосування був призначений другий тур виборів.
Колишній прем'єр-міністр Молдови і лідер опозиційної проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду набирає 36,16% голосів виборців на виборах президента країни.
Чинний глава держави Ігор Додон набрав 32,61% голосів.
Третє місце у лідера "Нашої партії" і мера міста Бєльці Ренато Усатого (16,90%).
Таким чином, Санду і Додон проходять до другого туру голосування, який призначений на 15 листопада. Для перемоги в першому турі кандидатам було необхідно заручитися підтримкою більше ніж 50% виборців, що проголосували.
Явка на виборах 1 листопада становила 42,76%.
Виборчий штаб Санду заявляв, що зафіксував понад 300 порушень у ході голосування.
Третє місце у лідера "Нашої партії" і мера міста Бєльці Ренато Усатого (16,90%).
Таким чином, Санду і Додон проходять до другого туру голосування, який призначений на 15 листопада. Для перемоги в першому турі кандидатам було необхідно заручитися підтримкою більше ніж 50% виборців, що проголосували.
Явка на виборах 1 листопада становила 42,76%.
Виборчий штаб Санду заявляв, що зафіксував понад 300 порушень у ході голосування.
Вона також подякувала виборцям за високу явку, яку вони продемонстрували в непростих умовах пандемії коронавірусу.
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