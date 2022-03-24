У Молдові призначений другий тур президентських виборів

11:38 02 листопада Київ, Україна

1 листопада в Молдові вибирали главу держави, ЦВК підрахувала 100% бюлетенів виборців, за підсумками голосування був призначений другий тур виборів.

Колишній прем'єр-міністр Молдови і лідер опозиційної проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду набирає 36,16% голосів виборців на виборах президента країни.

Чинний глава держави Ігор Додон набрав 32,61% голосів.



Третє місце у лідера "Нашої партії" і мера міста Бєльці Ренато Усатого (16,90%).



Таким чином, Санду і Додон проходять до другого туру голосування, який призначений на 15 листопада. Для перемоги в першому турі кандидатам було необхідно заручитися підтримкою більше ніж 50% виборців, що проголосували.



Явка на виборах 1 листопада становила 42,76%.



Виборчий штаб Санду заявляв, що зафіксував понад 300 порушень у ході голосування.

"Сьогодні я побачила багато спроб вкрасти вибори. Були спроби організованого підвезення виборців, провокації та інші порушення... Тільки по організації підвезення виборців надійшло 300 заяв. Всі вони задокументовані, будуть вивчені і спрямовані нами в поліцію і прокуратуру", - заявила вчора Санду в ході брифінгу після закриття виборчих дільниць.

Вона також подякувала виборцям за високу явку, яку вони продемонстрували в непростих умовах пандемії коронавірусу.