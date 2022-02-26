"У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію": акт самоспалення журналістки

17:37 02 жовтень Київ, Україна

Головна редакторка інтернет-видання "Коза Прес" Ірина Славіна перед головним входом в будівлю міського управління Міністерства внутрішніх справ міста Нижній Новгород вчинила акт самоспалення.

Близько 16:00, перед вчиненням суїциду, на свій сторінці в Facebook Славіна залишила повідомлення: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".

Напередодні трагедії до Славіної з обшуком приходили правоохоронці.

"Сьогодні о 06:00 в мою квартиру з бензорізом і фомкою увійшли 12 осіб: співробітники СКР, поліції, СОБР, поняті. Двері відчинив чоловік. Я, бувши голою, одягалася вже під наглядом незнайомої мені дами. Проводили обшук. Адвокату подзвонити не дали. Шукали брошури, листівки, рахунки "Відкритої Росії", можливо, ікону з ликом Михайла Ходорковського. Нічого цього у мене немає", - писала вона в соцмережі.

Також Славіна розповідала, що поліція намагалася "закрити їй рот" у кримінальній справі стосовно Михайла Іосилевича. Зокрема, 1 жовтня очолюване Славіною видання опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що проти підприємця Михайла Іосилевича відкрили кримінальне переслідування за політичними мотивами через проведення лекцій для спостерігачів на виборах від партії "Яблуко".