"У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію": акт самоспалення журналістки

Головна редакторка інтернет-видання "Коза Прес" Ірина Славіна перед головним входом в будівлю міського управління Міністерства внутрішніх справ міста Нижній Новгород вчинила акт самоспалення.
Близько 16:00, перед вчиненням суїциду, на свій сторінці в Facebook Славіна залишила повідомлення: "У моїй смерті прошу винити Російську Федерацію".
Напередодні трагедії до Славіної з обшуком приходили правоохоронці.
Також Славіна розповідала, що поліція намагалася "закрити їй рот" у кримінальній справі стосовно Михайла Іосилевича. Зокрема, 1 жовтня очолюване Славіною видання опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що проти підприємця Михайла Іосилевича відкрили кримінальне переслідування за політичними мотивами через проведення лекцій для спостерігачів на виборах від партії "Яблуко".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі