У світі від голоду вмирає більше людей, ніж від Covid-19

Згідно зі світовою статистикою, кількість жертв від голоду перевищує кількість померлих від Covid-19. Світова криза привела країни третього світу до економічного занепаду і голоду, брак продовольства виріс у 6 разів. У хвилину від голоду в світі помирає 11 людей.

Кількість смертей від голоду перевищує кількість смертей від коронавірусу. За статистикою, сьогодні від Covid-19 помирає 7 людей щохвилини.

Згідно зі звітом «Вірус голоду множиться» від організації по боротьбі з бідністю Oxfam, криза, викликана пандемією, привела до 40-процентного зростання цін на харчові продукти в світі.

А ось військові витрати у світі збільшилися на 51 млн доларів. Ця сума в шість разів перевищує суму, яка необхідна ООН для боротьби з голодом.