У Мінську пройшов "Марш мудрості" за участю сотень пенсіонерів

16:22 30 листопада Київ, Україна

Сьогодні в Мінську зібралися кілька сотень небайдужих пенсіонерів і організували так званий "Марш мудрості", проте вільному ходу літніх громадян перешкоджають силовики.



Учасники маршу збиралися пройти по вулиці Леніна, але буквально через 300 метрів шлях їм перекрили силовики. Пенсіонерам довелося повернути на бічну вулицю.



Силовики не дали учасникам маршу зібратися в одну велику колону, і пенсіонери були змушені розділитися на кілька ходів, які вирушили за різними маршрутами в центрі міста.



Одні з них скандують "Живе Білорусь", інші - "Бабусі і діди, йдемо до перемоги!".



Частина пенсіонерів водили хоровод біля будівлі КДБ Білорусі. Їх відтіснили силовики.



ЗМІ повідомляють про кількох затриманих.