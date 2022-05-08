У Мінську проходить суд над Марією Колесниковою

16:55 04 серпня Київ, Україна

У Білорусі почалося слухання справи білоруської опозиціонерки Марії Колесникової і юриста Максима Знака.



Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Засідання проходить в закритому режимі. Крім Марії Колесникової, на лаві підсудних - ще один член президії Координаційної ради білоруської опозиції Максим Знак.



Колеснікову і Знака звинувачують у закликах до дій проти нацбезпеки, змові з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом і створенні екстремістського формування.



Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Колесникова і Знак відігравали активну роль у вуличних протестах проти оголошеної владою перемоги Олександра Лукашенка на виборах минулого року. Колесникова стала однією із найбільш упізнаваних осіб протесту, вона входила в так зване "жіноче тріо" разом зі Світланою Тихановською і Веронікою Цепкало.