У Мінську опозиція організувала акцію протесту

06:23 26 серпень Київ, Україна





Причиною акції стало святкування неофіційного Дня незалежності Білорусі (25 серпня 1991 була прийнята декларація про державний суверенітет). Зібратися людей покликала опозиція.





Крім столиці, акції також відбулися і в інших містах країни.



Так люди виходили в





Нагадаємо:



9 серпня після виборів президента Білорусі в країні почалися протести. Тисячні акції протесту прокотилися хвилею по великих містах Білорусі.Причиною акції стало святкування неофіційного Дня незалежності Білорусі (25 серпня 1991 була прийнята декларація про державний суверенітет). Зібратися людей покликала опозиція.Крім столиці, акції також відбулися і в інших містах країни.Так люди виходили в Гродно і Гомелі. Традиційно, міліція намагалася перешкоджати акції. Повідомляється про затримання мирних учасників протесту.Нагадаємо:9 серпня після виборів президента Білорусі в країні почалися протести.



Незгодні з "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести і почали страйкувати.



Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялося також про жорстокі побиття і зниклих без вести людей.

Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.

Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихоновская - 10%.

Опозиція сформувала Координаційна рада і вимагає перевиборів.