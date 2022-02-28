У Мінську на марш проти Лукашенка вийшли навіть пенсіонери

Сьогодні, 5 жовтня, підтримати студентів вийшли пенсіонери. На вулицях Мінська зібралося близько сотні літніх громадян Білорусі.
Літні мешканці столиці зібралися біля "Червоного костьолу" з квітами, біло-червоно-білими прапорами, іконами і плакатами "Пенсіонери за зміни", "Живе Білорусь", "Ми не змогли раніше - допоможемо зараз!", "Іди", "Не вірю Лукашенку, БТ і RT" та ін.
Спочатку вони прочитали псалом, а потім вирушили до Будинку уряду із закликами "Хай живе Білорусь", "Іди" і "Бабусі проти насильства, дідусі проти ОМОНу".
Колона пенсіонерів прийшла також до будівель МВС і КДБ, під якими проскандували "Караєва під суд" і "Свободу нашим онукам". Згодом мітингувальники вишикувалися в ланцюжок солідарності на Жовтневій площі.
Під час ходи пенсіонери звернули до Мінського державного лінгвістичного університету, пояснивши, що хочуть підтримати студентів. Під вікнами ВНЗ вони кричали "Бабусі за вас!".
Протягом маршу до колони кілька разів підбігали дівчата, які пригощали жінок солодощами, а також дарували їм квіти. Хода завершилася на площі Якуба Коласа, де бабусі поклали квіти до пам'ятника письменнику.
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