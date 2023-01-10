У Міноборони США не бачать ознак того, що білорусь готується вступити у війну

У Міноборони Сполучених Штатів не вбачають ознак того, що білорусь готується вступити у війну проти України, незважаючи на участь у спільних із рф навчаннях.
Про це заявив високопосадовець Пентагону.
Про це заявив високопосадовець Пентагону.
У неділю росія та білорусь планують спільні навчання для авіаційних підрозділів, які відбудуться на території білорусі.
Навчання планують з 16 січня по 1 лютого, із залученням російських та білоруських сил, які входять до складу регіонального угруповання військ.
Навчання планують з 16 січня по 1 лютого, із залученням російських та білоруських сил, які входять до складу регіонального угруповання військ.
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