У Міноборони США не бачать ознак того, що білорусь готується вступити у війну

12:30 10 січня Київ, Україна





Про це заявив високопосадовець Пентагону. У Міноборони Сполучених Штатів не вбачають ознак того, що білорусь готується вступити у війну проти України, незважаючи на участь у спільних із рф навчаннях.Про це заявив високопосадовець Пентагону.

"Ви знаєте, ми знаємо, що росіяни та білоруси збираються проводити спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що білорусь має намір вступити в конфлікт", – сказав він.



"Ми просто вважаємо, що це продовження навчань між білорусами та росіянами. Це все", – додав представник Пентагону.

У неділю росія та білорусь планують спільні навчання для авіаційних підрозділів, які відбудуться на території білорусі.



Навчання планують з 16 січня по 1 лютого, із залученням російських та білоруських сил, які входять до складу регіонального угруповання військ.