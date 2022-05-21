У Міноборони РФ розповіли про роботу миротворців в Карабаху

19:55 16 грудня Київ, Україна

Російські миротворчі підрозділи на сьогодні розташовані на 23 постах спостереження. Вони виконують свої прямі обов'язки контролю і моніторингу режиму припинення вогню, і на проведення їхньої роботи немає ніякого тиску ззовні.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ в середу, 16 грудня.

"Інформація про нібито оточення підрозділів російських миротворчих сил якоюсь із сторін в Нагірному Карабаху не відповідають дійсності", - зазначили у військовому відомстві.

Зазначено, що для забезпечення безпеки російських миротворців і запобігання можливим інцидентам "підтримується безперервна взаємодія з генеральними штабами збройних сил Азербайджану і Вірменії".



Також російські військові заявили, що режим припинення вогню в Нагірному Карабаху дотримується.

"На 23 спостережних постах російськими миротворцями ведеться цілодобовий моніторинг обстановки і контроль за дотриманням режиму припинення вогню. Протягом доби порушення режиму припинення вогню не зафіксовані", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що за добу російськими миротворцями було забезпечено безпечне повернення з території Вірменії в Нагірний Карабах 647 біженців. Всього з 14 листопада в місця колишнього проживання в Нагірному Карабаху повернулося 40 379 осіб.



Російські миротворці за добу в Степанакерті виявили 1203 міни та снаряди, що розірвалися, очистили 16 км доріг.

"Всього в ході розмінування в Нагірному Карабаху очищено від боєприпасів 184,97 га території, 65,1 км доріг, 405 приватних будівель, в тому числі 13 соціально значущих об'єктів, виявлено і знешкоджено 6029 вибухонебезпечних предметів", - додали в Міноборони РФ.

Раніше в середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що російські миротворці перебувають в оточенні азербайджанських військ на ділянці сіл Хін Тагер і Хцаберд Гадрутського району. За його словами, "є проблеми зі зв'язком, оскільки через місцевість є певні проблеми з комунікацією".



Також у Вірменії стверджували, що втратили зв'язок з особовим складом низки бойових позицій в Гадрутському районі. За даними ЗМІ, Азербайджан супроводжував їх до постів російських миротворців. А за іншими даними, частину з них взяли в полон.