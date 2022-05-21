У Міноборони РФ розповіли про роботу миротворців в Карабаху

Російські миротворчі підрозділи на сьогодні розташовані на 23 постах спостереження. Вони виконують свої прямі обов'язки контролю і моніторингу режиму припинення вогню, і на проведення їхньої роботи немає ніякого тиску ззовні.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ в середу, 16 грудня.
Зазначено, що для забезпечення безпеки російських миротворців і запобігання можливим інцидентам "підтримується безперервна взаємодія з генеральними штабами збройних сил Азербайджану і Вірменії".
Також російські військові заявили, що режим припинення вогню в Нагірному Карабаху дотримується.
Стверджується, що за добу російськими миротворцями було забезпечено безпечне повернення з території Вірменії в Нагірний Карабах 647 біженців. Всього з 14 листопада в місця колишнього проживання в Нагірному Карабаху повернулося 40 379 осіб.
Російські миротворці за добу в Степанакерті виявили 1203 міни та снаряди, що розірвалися, очистили 16 км доріг.
Раніше в середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що російські миротворці перебувають в оточенні азербайджанських військ на ділянці сіл Хін Тагер і Хцаберд Гадрутського району. За його словами, "є проблеми зі зв'язком, оскільки через місцевість є певні проблеми з комунікацією".
Також у Вірменії стверджували, що втратили зв'язок з особовим складом низки бойових позицій в Гадрутському районі. За даними ЗМІ, Азербайджан супроводжував їх до постів російських миротворців. А за іншими даними, частину з них взяли в полон.
Також у Вірменії стверджували, що втратили зв'язок з особовим складом низки бойових позицій в Гадрутському районі. За даними ЗМІ, Азербайджан супроводжував їх до постів російських миротворців. А за іншими даними, частину з них взяли в полон.
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