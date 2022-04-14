У міноборони росії придумали свою версію того, що трапилося з крейсером «Москва»

13:59 14 квітня Київ, Україна

У міноборони росії заперечують затоплення крейсера «Москва», а російська пропаганда звинувачує Україну у поширенні фейків. За словами представників відомства, спалах локалізовано, вибухи боєприпасів припинилися, а екіпаж евакуйовано. Корабель зберігає плавучість.

Причини пожежі встановлюються (про українські "Нептуни" там і досі не хочуть повідомляти).

Як завжди, навіть у ситуації, коли всі ЗМІ вже повідомили причину — ураження крейсера українськими ракетами, російське міноборони нейтрально повідомляє, що ще не все зрозуміло і що "операція йде за планом".



Проте ЗМІ в Туреччині та Румунії заявляють про те, що крейсер Москва о 1:05 подав сигнал СОС, о 1:14 крейсер практично ліг на лівий борт, через пів години зникло електроживлення. З 2 години ночі турецьке судно евакуювало з «Москви» 54 моряків (≈ 450 пішли на дно), а приблизно о 3-й ночі Туреччина та Румунія заявили про те, що корабель взагалі затонув.

Добре було в Сирії: літаєш собі, бомбиш зверху школи та лікарні, діточок та жінок, чи проводити "навчання". Сенс таких навчань виявився зараз: при зіткненні з супротивником, який вміє грати в цю гру, виявилося, що вчення потрібно проводити за зовсім іншими сценаріями. Не в танковий біатлон і авіадартс грати, не картонні рейхстаги штурмувати, а серйозно і без дурнів. Наприклад, вчитись будувати протиракетну оборону своїх військових суден.

Ситуація з крейсером «Москва» вкотре демонструє ту саму істину: у слабкої, розкраденої навиліт країни, в якій влада послідовно руйнує все і всюди, не може бути сильної армії. Не може за визначенням. І жодна пропаганда та паради змінити це не в змозі.