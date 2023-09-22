У Міноборони Данії визнали, що частина переданих Україні танків Leopard 1 мають дефекти — ЗМІ

17:15 22 вересня Київ, Україна

12 з 20 переданих Україні танків Leopard 1A5 мають дефекти, йдеться в пояснювальній записці міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена, повідомляє агентство TV2.



Як зазначають журналісти, глава данського МО визнав, що в 10 танках, які вже перебувають на території України, є низка несправностей. За його словами, їх уже усувають військовослужбовці ЗСУ.



Окрім цього, Поульсен поінформував, що ще 10 танків Leopard 1A5 зараз стоять у Польщі та два з них мають "серйозні дефекти".



Агентство зазначає, що в Україні немає інженерів, які могли б виправити такі несправності, тому німецька компанія FFG, яка відповідає за відновлення танків у Німеччині, розпочне ремонт вже наступного тижня.