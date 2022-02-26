У Міноборони Азербайджану повідомили про перетин кордону вірменськими військовими

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Азербайджан звинувачує вірменських військових в незаконному перетині державного кордону Азербайджану і спробі здійснення розвідувально-диверсійних операцій.

Про це повідомляє Міноборони Азербайджану в четвер, 27 травня.

"За попередньою інформацією, дві розвідувально-диверсійні групи противника перетнули державний кордон в двох напрямках. Одна з груп складалася з дев'яти, а інша - з 15 військовослужбовців... Підрозділи азербайджанської армії здійснили невідкладні оперативні заходи проти обох груп противника при спробі замінувати шляхи постачання і шляхи проходів, що ведуть до наших постів", - йдеться в повідомленні.

За даними військового міністерства, в результаті було затримано і обеззброєно шість військовослужбовців - четверо з першої розвідувально-диверсійної групи, в тому числі один офіцер, і двоє військовослужбовців з іншої групи.



"Решта вірменських військовослужбовців спішно покинули нашу територію і відступили", - йдеться в повідомленні.



У свою чергу глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив, що спроби створити напруженість навколо процесу делімітації на азербайджано-вірменському кордоні виникають через внутрішньополітичну ситуацію в самій Вірменії.

"Азербайджанські військовослужбовці дислокуються не на території Вірменії, а в наших міжнародно визнаних кордонах. Спроби загострити ситуацію навколо процесу виходять з напруженості і нестабільності у внутрішньополітичних процесах у Вірменії. Те, що все це сталося в передвиборчий період, підтверджує це", - наводить слова Байрамова державне агентство Азертадж.

За його словами, "політичні сили у Вірменії намагаються використати цю ситуацію, щоб завдати удар по своїх опонентах у передвиборчій кампанії".



"В цілому ми вважаємо цю тенденцію дуже шкідливою, розцінюємо це як удар по реалізації тристоронньої заяви щодо Карабаху і стабільності в регіоні", - сказав він.