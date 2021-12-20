У Міноборони Росії повідомили про кількість військових, які загинули в Сирії

11:32 15 березень Київ, Україна

З 2015 року, під час проведення військових операцій Росії в Сирії, загинули 112 російських військових.

Про це повідомив у понеділок, 15 березня, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Красов.



Як відомо, Росія проводить військову операцію в Сирії з 30 вересня 2015 року. У РФ в Сирії є авіабаза на аеродромі Хмеймім і база ВМФ в Тартусі.



У Сирії діють сили спеціальних операцій Міноборони РФ, підрозділи центру примирення ворогуючих сторін, військової поліції і морської піхоти.



Нагадаємо, в кінці лютого США здійснили авіаудар по проіранських бойовиках в Сирії, в результаті чого 17 з них загинули.