У Міннесоті: ще один обвинувачений у справі про підпал поліцейської дільниці

09:06 17 червня Київ, Україна

Влада штату Міннесота пред'явили чоловікові звинувачення в пособництві і підбурюванні до підпалу поліцейської дільниці в Міннеаполісі під час протестів (штат Міннесота). Про це йдеться в заяві, опублікованій у вівторок на сайті федеральної окружної прокуратури в Міннесоті. Раніше схожі звинувачення були пред'явлені ще одному учаснику протестів.

Як випливає з документа, звинувачення пред'явлені 22-річному жителю міста Брейнерд (штат Міннесота) Ділану Робінсону. Він був затриманий в неділю в штаті Колорадо. На думку прокуратури, 28 травня обвинувачений кинув пляшку із займистою рідиною всередину ділянки, внаслідок чого на одній з його сходів спалахнула пожежа.

Раніше звинувачення в підпалі поліцейської дільниці були пред'явлені жителю міста Сент-Пол (штат Міннесота) Брендону Майклу Вулфу. Він був затриманий 3 червня за спробу незаконно проникнути в магазин в Сент-Полі. У молодого чоловіка виявили при собі частину спорядження, вкраденого з поліцейської дільниці в Міннеаполісі, в тому числі бронежилет, кийок та ніж. Молодик зізнався, що 28 травня брав участь у скоєнні підпалу в будівлі ділянки.

Нагадаємо! Учасники заворушень в американському місті Міннеаполіс спалили міський поліцейський відділок. Ніхто з правоохоронців не постраждав. Поліція не відкрила вогонь, а замість цього евакуювалася з будівлі на вертольоті. Пізніше включилася система аварійного пожежогасіння.