У Мілані бойкотують шоу танцюриста Полуніна, який підтримує путіна

Театр "Арчімбольді" у Мілані вирішив скасувати два шоу, організовані танцюристом українського походження Сергієм Полуніним, який відкрито підтримує російську агресію та має тату президента росії Володимира Путіна. Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Corriere della Sera.

Полунін мав брати участь у двох постановках балету "Распутін - танцювальна драма", запланованих на 28 та 29 січня 2023 року. Вони були анонсовані ще у грудні 2019 року і згодом п'ять разів відкладалися через пандемію та травму танцюриста.

"Скасування вистави стало необхідним за погодженням з трупою у зв'язку з гострим соціальним та онлайновим протестом проти виступу артиста", - повідомили в "Арчімбольді".

Керівництво театру наголосило, що "це рішення не культурного масштабу, а політичної та моральної відповідальності", оскільки "в атмосфері напруженості та загроз" не може дотримуватися "цінностей пацифізму та толерантності".

В "Арчімбольді" нагадали, що у квітні 2022 року театр організував гала-концерт "Танець заради миру", а у вересні - прийняв опозиційний російський гурт Pussy Riot. Усі 3500 квитків на шоу за участю Полуніна буде відшкодовано.

Сергій Полунін народився у Херсоні у 1989 році.. У 13 років переїхав до Лондона, де навчався у Школі Королівського балету, а протягом 2007-2012 років виступав у Королівському балеті у Лондоні.

З 2012 року Полунін виступав у російських театрах і почав відкрито підтримувати Путіна, 2018-го - вирішив прийняти громадянство росії, а з 2019 року обіймає посаду директора Театру опери та балету в окупованому Севастополі.