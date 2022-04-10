У МЗС РФ відповіли на звинувачення в злочинах російських найманців в ЦАР

У російському МЗС назвали розслідування американського телеканалу CNN про злочини російських бойовиків в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) «черговим пропагандистським залпом» Вашингтона.
Про це повідомляє РІА Новини.
МЗС заявив, що в документі немає переконливих доказів причетності росіян до злочинів в ЦАР. На думку зовнішньополітичного відомства, певні кола у Вашингтоні розширюють «системний виклик Росії, формуючи все нові і нові регіональні фронти протистояння».
CNN спільно з дослідницькою групою The Sentry випустила розслідування, що стосується діяльності російських «інструкторів» з ПВК Вагнера в Центральноафриканській Республіці. За даними СNN, росіяни, що борються на боці урядових сил ЦАР в громадянській війні, можуть бути причетні до репресій проти мирного населення, в тому числі до вбивств.
CNN спільно з дослідницькою групою The Sentry випустила розслідування, що стосується діяльності російських «інструкторів» з ПВК Вагнера в Центральноафриканській Республіці. За даними СNN, росіяни, що борються на боці урядових сил ЦАР в громадянській війні, можуть бути причетні до репресій проти мирного населення, в тому числі до вбивств.
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