У МЗС РФ відповіли на звинувачення в злочинах російських найманців в ЦАР

13:51 15 липня Київ, Україна

У російському МЗС назвали розслідування американського телеканалу CNN про злочини російських бойовиків в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) «черговим пропагандистським залпом» Вашингтона.

Про це повідомляє РІА Новини.

«Черговий пропагандистський залп дала телекомпанія CNN, що поширила 15 червня брехливу інформацію про нібито скоєні нашими фахівцями злочини проти мирного населення ЦАР. Знову в хід пішли сенсаційні «факти» про російських «найманців з ПВК Вагнер», - йдеться в повідомленні.

МЗС заявив, що в документі немає переконливих доказів причетності росіян до злочинів в ЦАР. На думку зовнішньополітичного відомства, певні кола у Вашингтоні розширюють «системний виклик Росії, формуючи все нові і нові регіональні фронти протистояння».



CNN спільно з дослідницькою групою The Sentry випустила розслідування, що стосується діяльності російських «інструкторів» з ПВК Вагнера в Центральноафриканській Республіці. За даними СNN, росіяни, що борються на боці урядових сил ЦАР в громадянській війні, можуть бути причетні до репресій проти мирного населення, в тому числі до вбивств.