У МЗС ФРН ухвалили рішення про припинення угоди щодо полегшення візового режиму для росії

19:18 30 серпня Київ, Україна

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина припиняє угоду про полегшення візового режиму з росією.

Про це повідомляють росЗМІ.



За її словами, Європі необхідно знайти спільне рішення за різних позицій.

"Моя пропозиція - призупинити угоду про спрощену видачу віз, щоб більше не видавати багаторічні візи, щоб дати можливість державам, яких це питання стосується сильніше, пильніше перевіряти, для яких цілей використовуються візи", - зазначила Бербок.

Нагадаємо, ЄС готується ускладнити оформлення віз для росіян. Брюссель прагне "не зупинятися на обмеженні спрощення віз" і може вжити додаткових заходів щодо цього напряму до кінця року.