У МЗС ФРН ухвалили рішення про припинення угоди щодо полегшення візового режиму для росії

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що Німеччина припиняє угоду про полегшення візового режиму з росією.
Про це повідомляють росЗМІ.
За її словами, Європі необхідно знайти спільне рішення за різних позицій.
За її словами, Європі необхідно знайти спільне рішення за різних позицій.
Нагадаємо, ЄС готується ускладнити оформлення віз для росіян. Брюссель прагне "не зупинятися на обмеженні спрощення віз" і може вжити додаткових заходів щодо цього напряму до кінця року.
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