У МЗС Вірменії заявили про зростання кількості біженців з Карабаху

11:35 24 жовтня Київ, Україна

Багатостраждальний народ Нагірного Карабаху знову потрапив під вогонь незгасного територіального конфлікту. Як заявив сьогодні, 24 жовтня, міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян, майже 90 тисяч людей змушені були покинути свої будинки і стати біженцями.

За його словами, з 27 вересня населені пункти Нагірного Карабаху знаходяться під постійним обстрілом - безпілотники, ракети, авіаційне бомбування.

"Близько 90 тисяч людей опинилися біженцями, втратили будинки, власність. Пошкоджена інфраструктура. Люди живуть під вогнем. Це відбувається кожен день, регулярно, це те, що відбувається в Нагірному Карабаху, це те, що відбувається з народом Нагірного Карабаху", - сказав міністр.

За його словами, гине багато мирних жителів, лікарні та школи бомблять щодня.

Нагадаємо, сторони карабаського конфлікту продовжують обмінюватися звинуваченнями. Так, в Міноборони Азербайджану повідомили про пуск ракет з території Вірменії. Єреван назвав ці дані дезінформацією.