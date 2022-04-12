У метро Нью-Йорка невідомий відкрив стрілянину, постраждали 13 людей

17:23 12 квітня Київ, Україна

На одній із станцій метро Нью-Йорка у районі Брукліну невідомий відкрив стрілянину. Щонайменше 13 людей отримали поранення, ще п'ятеро вбито.

Стрілянина відбулася близько 8:30 ранку за місцевим часом, у годину пік.

За інформацією NBC New York, на місці події виявлено кілька вибухових пристроїв, що не спрацювали. Згідно з описом, той, хто стріляв, — чоловік у протигазі та помаранчевому будівельному костюмі. Поліція зараз розшукує підозрюваного.

Окрім стрілянини очевидці повідомляють про задимлення на станції.