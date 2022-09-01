У Мексиці застрелили журналіста Фредіда Романа, це вже четверте вбивство медійника за місяць

13:36 23 серпня Київ, Україна

У Мексиці, в штаті Герреро, 22 серпня застрелили журналіста, власника видання La Realidad Фредіда "Фреді" Романа - це вже четверте вбивство медійника за місяць у цій країні та 19-те з початку 2022 року.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

Романа було вбито в його машині, йдеться в повідомленні. Це сталося одразу після публікації його колонки про нібито причетність місцевих політиків до зникнення 43 студентів у південно-західному місті Ігуала у вересні 2014 року. Цю справу минулого тижня слідчі назвали "державним злочином".

Водночас зв'язок між вбивством та професійною діяльністю загиблого ще з'ясовується, уточнили журналісти.

Нагадаємо, що 3 серпня в мексиканському місті Гуанахуато було вбито головного редактора новинного сайту Tu Voz Ернесто Мендеса. Перед цим чоловік отримував погрози.

29 червня у місті Сьюдад-Вікторія – столиці штату Тамауліпас на північному сході Мексики – у власному будинку застрелили журналіста місцевої газети Expreso Антоніо де ла Круза. Поранення також одержала його дочка, яка знаходилася поряд під час нападу.

Згідно зі звітом правозахисників з Article 19, насильство проти працівників ЗМІ в країні різко зросло за часів президентства Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який займає цю посаду з 2018 року.

У рейтингу свободи преси від міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" Мексика у 2022 році посідає 127 місце зі 180.