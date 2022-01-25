У Мексиці з початку року вбили трьох журналістів

14:28 25 січень Київ, Україна

За січень 2022 року в Мексиці вбито трьох журналістів: Альфонсо Маргаріто Мартінес Есківель та Лурдес Мальдонадо Лопес загинули в прикордонному місті Тіхуана, Хосе Луїс Гамбоа Аренас – у портовому місті Веракрус.



Всі вони загинули поблизу власних будинків, пишуть "Репортери без кордонів" (RSF) та BBC.



49-річного фотожурналіста Альфонсо Маргаріто Мартінеса Есківеля, який спеціалізувався на висвітленні злочинів, застрелили 17 січня у Тихуані – великому прикордонному місті на північному заході штату Нижня Каліфорнія.



За інформацією RSF, чоловік завжди мав проблеми з поліцією через історії, які він висвітлював, у 2019 місцеві силовики намагалися вилучити його техніку, і таких інцидентів було кілька.



За словами колег, Мартінес відчував, що йому загрожує небезпека, зокрема, з боку місцевих злочинних груп, та боявся за своє життя.



У грудні 2021 року журналіст попросив штат Нижня Каліфорнія надати йому захист, але його запит не було розглянуто через зміну адміністрації. Пізніше він звернувся за допомогою до федерального механізму захисту журналістів, який звернув увагу на погрози, які він отримував, але офіційно не вніс його до своєї системи та не надав йому жодного захисту.



За тиждень до вбивства Мартінеса, 10 січня, журналіста, редактора сайтів Inforegio та La Notícia Хосе Луїса Гамбоа Аренаса знайшли мертвим у Веракрусі – найбільшому місті південно-східного штату Веракрус. Він помер унаслідок численних ножових поранень.



Журналіст здебільшого проводив незалежні розслідування. Також у соцмережах критикував корупцію місцевого політичного класу та його зв'язок із організованою злочинністю. У день, коли його вбили, Гамбоа опублікував відео під назвою "Війна за наркополітику" та статтю, в якій засудив збільшення кількості вбивств у стилі страти у портовому районі міста.



Губернатор Веракруса Куітлауак Гарсія 17 січня оголосив, що розслідування місцевої прокуратури досягло прогресу та серйозно розглядається теорія у тому, що вбивство пов'язане з професійною журналістською діяльністю Гамбоа.

На журналістку Лурдес Мальдонадо Лопес напали у її автомобілі, коли вона прибула додому у неділю, 23 січня. Раніше жінка говорила, що побоюється за своє життя. Тоді її залучили до програми захисту журналістів. Поки що силовики не називають мотивів убивства.



За даними RSF, минулого року в Мексиці вбили щонайменше семеро журналістів, це робить її найбільш смертоносною країною у світі для ЗМІ. Вона посідає 143 місце зі 180 у Всесвітньому індексі свободи преси за 2021 рік.