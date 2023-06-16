У Мексиці прокинувся вулкан – 25 мільйонів людей попереджено про евакуацію

15:45 23 травня Київ, Україна

Мешканці Мексики отримали масштабне попередження про можливу евакуацію у зв'язку з посиленням активності найнебезпечнішого вулкану в країні.

Останній тиждень цей вулкан, відомий як Попокатепетль, обрушує потоки попелу на кілька прилеглих міст, викликаючи серйозні наслідки для мільйонів людей.

Про це повідомляє CNN.

Попіл, що викидається вулканом Попокатепетль у центральній частині країни, спричинив затримки рейсів у штаті Мехіко, а також призвів до закриття шкіл у десятках муніципалітетів. Ті, хто проживає в радіусі вулкана, розташованого між штатами Морелос, Пуебла і Мехіко, охоплені тривогою, оскільки їхня кількість перевищує 25 мільйонів людей.





У неділю мексиканська Національна організація цивільного захисту (CNPC) підвищила рівень вулканічної загрози до "жовтої фази 3".

Місцева влада закликала близько трьох мільйонів людей, які живуть у містах та селах, прилеглих до вулкану, залишатися напоготові та готуватися до можливої евакуації.



CNPC також попередила про посилення вулканічної активності та розсіювання попелу в низці прилеглих міст на високій швидкості. Служба рекомендувала людям, які мешкають поблизу вулкана, уникати активного відпочинку.

«У випадку з Мехіко є ризик випадання попелу. Ми готові до такого сценарію та знаємо, що робити. Давайте залишатись напоготові», – написала мер міста Мехіко Клаудія Шейнбаум.

Згідно з повідомленням адміністрації аеропорту, міжнародний аеропорт Мехіко імені Беніто Хуареса (AICM) був тимчасово закритий у суботу, а деякі авіарейси відстрочили через вулканічний попіл.



Влада штату також призупинила заняття у школах у 40 муніципалітетах штату Пуебла, п'яти муніципалітетах штату Мехіко та семи у штаті Тлакскала.