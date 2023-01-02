У Мексиці люди зі зброєю атакували в'язницю

11:14 02 січня Київ, Україна

У мексиканському місті Сьюдад-Хуарес озброєні люди атакували в'язницю, внаслідок чого щонайменше загинуло 14 людей.

Ще 13 людей отримали поранення, зазначили представники місцевої прокуратури.



У нальоті брали участь озброєні люди на броньованих автомобілях, а взяти під контроль ситуацію у в'язниці, де під час нападу почалися бійки, вдалося лише за п'ять годин. Під час сутичок з пенітенціарної установи втекли 24 ув'язнені.



Незадовго до атаки на в'язницю стало відомо про напад на найближчу поліційну дільницю. Після автомобільної погоні вдалося затримати чотирьох людей та конфіскувати їхній позашляховик. За даними влади, пізніше в автомобілі в іншому районі міста було застрелено ще двох озброєних людей, які погрожували правоохоронцям. Прокуратура не пояснила, чи пов'язані три інциденти між собою.



Сьюдад-Хуарес - одне з найнебезпечніших міст у світі



Сьюдад-Хуарес, який знаходиться в штаті Чіуауа неподалік кордону Мексики та США, є місцем протистояння правоохоронців з наркокартелями "Сіналоа" і "Хуарес", що конкурують.



У списку міст світу з найбільшою кількістю вбивств Сьюдад-Хуарес, за останніми даними, займає п'яту сходинку з показником 85 епізодів на кожні 100 тисяч мешканців за рік. Наприкінці 2010-х він був найнебезпечнішим містом на планеті.



У самій в'язниці неодноразово спалахували сутички. У серпні внаслідок зіткнення представників банд, що змагаються, там загинули кілька ув'язнених.



Одна з найнебезпечніших країн для журналістів



Влітку 2022 року в Мексиці було взято під варту ексгенпрокурора країни Хесуса Мурільо Карама - його підозрюють у причетності до зникнення людей, тортур і злочинів проти відправлення правосуддя.



Карам вів перше розслідування зникнення понад 40 мексиканських студентів у 2014 році. Влада країни пізніше визнала їх загиблими, хоча тіла так і не було знайдено.



Крім того, Мексика є однією з найнебезпечніших держав у світі для працівників ЗМІ. За даними Міжнародної федерації журналістів, у 2022 році в Мексиці було вбито 11 працівників ЗМІ.