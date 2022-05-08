У Малі вантажівка зіткнулася з автобусом, кількість жертв уточнюється - їх понад 40 осіб

Сьогодні в Малі переповнений пасажирами автобус зіткнувся з вантажівкою. На цей момент відомо про 40 загиблих, але їхня кількість зростає, оскільки багато постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.
Про це повідомило Міністерство транспорту та інфраструктури Малі в Facebook.
Місцеве агентство Mali24.info написало, що зіткнулися автобус і вантажівка, поранених доставили в лікарню в Сегу. У міністерстві кажуть, що деякі отримали серйозні травми.
На місце аварії приїхали міністр транспорту та інфраструктури, міністр безпеки та цивільного захисту Малі і губернатор Сегу Алассан Траоре. Влада країни закликала перевірити старі автомобілі.
За попередніми даними, причиною ДТП став розрив шини вантажівки. Інше малійське видання Malijet пише, що аварія сталася через зламаний карданний вал і перевищення швидкості водієм тягача.
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