У Малі вантажівка зіткнулася з автобусом, кількість жертв уточнюється - їх понад 40 осіб

20:59 03 серпня Київ, Україна

Сьогодні в Малі переповнений пасажирами автобус зіткнувся з вантажівкою. На цей момент відомо про 40 загиблих, але їхня кількість зростає, оскільки багато постраждалих перебувають у вкрай важкому стані.

Про це повідомило Міністерство транспорту та інфраструктури Малі в Facebook.