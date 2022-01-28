У Малайзії вводять загальнонаціональний режим ізоляції

18:34 10 травень Київ, Україна

За підсумками засідання Ради нацбезпеки Малайзії було прийнято рішення про введення в країні режиму ізоляції з 12 травня по 7 червня через COVID-19

Про це повідомляє сінгапурське видання "Стрейтс таймс".



Зокрема, буде введена заборона на всі громадські заходи, відвідування ресторанів, переміщення всередині штатів і районів. Переміщення між штатами і районами дозволені лише через роботу, екстрені випадки, за медичними призначеннями, для вакцинації і відвідування дружини або чоловіка.



Для активності на свіжому повітрі будуть зроблені лише деякі винятки, додав прем'єр.



Видання зазначає, що на такий крок влада пішла незадовго до того, як у четвер Малайзія повинна була відзначати Ід-аль-Фітр (Ураза-байрам) - на честь закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.



Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Малайзії за час пандемії діагностували більш ніж 444,4 тис. випадків зараження коронавірусом. Понад 1,7 тис. інфікованих померли, понад 405,3 тис. вилікувалися.