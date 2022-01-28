У Малайзії вводять загальнонаціональний режим ізоляції

За підсумками засідання Ради нацбезпеки Малайзії було прийнято рішення про введення в країні режиму ізоляції з 12 травня по 7 червня через COVID-19.
Про це повідомляє сінгапурське видання "Стрейтс таймс".
Зокрема, буде введена заборона на всі громадські заходи, відвідування ресторанів, переміщення всередині штатів і районів. Переміщення між штатами і районами дозволені лише через роботу, екстрені випадки, за медичними призначеннями, для вакцинації і відвідування дружини або чоловіка.
Для активності на свіжому повітрі будуть зроблені лише деякі винятки, додав прем'єр.
Видання зазначає, що на такий крок влада пішла незадовго до того, як у четвер Малайзія повинна була відзначати Ід-аль-Фітр (Ураза-байрам) - на честь закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Малайзії за час пандемії діагностували більш ніж 444,4 тис. випадків зараження коронавірусом. Понад 1,7 тис. інфікованих померли, понад 405,3 тис. вилікувалися.
Зокрема, буде введена заборона на всі громадські заходи, відвідування ресторанів, переміщення всередині штатів і районів. Переміщення між штатами і районами дозволені лише через роботу, екстрені випадки, за медичними призначеннями, для вакцинації і відвідування дружини або чоловіка.
Для активності на свіжому повітрі будуть зроблені лише деякі винятки, додав прем'єр.
Видання зазначає, що на такий крок влада пішла незадовго до того, як у четвер Малайзія повинна була відзначати Ід-аль-Фітр (Ураза-байрам) - на честь закінчення священного для мусульман місяця Рамадан.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Малайзії за час пандемії діагностували більш ніж 444,4 тис. випадків зараження коронавірусом. Понад 1,7 тис. інфікованих померли, понад 405,3 тис. вилікувалися.
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