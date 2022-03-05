У Мадриді 15 діб буде надзвичайний стан

Мадридський регіон відправили на карантин і ввели надзвичайний стан. Влада Мадрида прийняла таке рішення через гострі спалахи захворюваності в іспанській столиці. Згідно з рішенням, надзвичайний стан поки призначили на 15-и денний термін.

Відзначається, що введення надзвичайного стану дозволить владі обійти рішення мадридського суду, який кілька днів тому скасував постанову уряду про введення в столиці суворого карантину.

Тепер в Мадриді і 9 прилеглих до нього містах знову обмежується рух громадян і посилюється контроль над дотриманням карантинних обмежень.

Кількість відвідувачів в готелях і закладах громадського харчування тепер не може перевищувати 50% від максимальної. Вводяться і деякі інші протиепідемічні заходи. Вони почнуть діяти вже протягом найближчих днів.

Нагадаємо, через високий рівень інфікування коронавірусом уряд Іспанії вирішив повністю ізолювати Мадрид і його околиці, які сильно постраждали від хвороби, від решти території країни. Пізніше вищий суд Мадрида скасував це рішення.