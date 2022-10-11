У Лос-Анджелесі розпочався суд над голлівудським продюсером Харві Вайнштейном. Йому загрожує ще 140 років ув'язнення

Цього тижня у суді Лос-Анджелеса розпочнеться другий судовий процес над голлівудським продюсером Харві Вайнштейном.
Про це повідомило Variety.
Очікується, що судовий процес триватиме до двох місяців, оскільки Вайнштейну доведеться заслухати свідчення дев'яти звинувачених у сексуальному насильстві – порівняно з шістьма у Нью-Йорку.
Відбір присяжних починається у понеділок і, як очікується, триватиме не менше двох тижнів, оскільки обидві сторони прагнуть відсіяти присяжних, які можуть бути упереджені через широку досудову рекламу.
70-річний Вайнштейн вже відбуває 23-річний термін ув'язнення після того, як два роки тому був засуджений за зґвалтування та сексуальні домагання. Апеляційний суд Нью-Йорка погодився розглянути його справу, але обвинувальний вирок у Лос-Анджелесі, де йому загрожує до 140 років за ґратами, може фактично гарантувати, що він ніколи не вийде на волю.
Судовий процес у Лос-Анджелесі багато в чому нагадуватиме перший судовий процес. Одна з лос-анджелеських жертв, Джейн Доу №2, навіть давала свідчення як допоміжний свідок у Нью-Йорку.
Очікується, що звинувачення стверджуватиме, що Вайнштейн використав свою владу та обіцянки кар'єрного зростання, щоб заманювати жінок у готельні номери, де він чинив над ними сексуальне насильство. Захист, як очікується, стверджуватиме, що жінки брешуть і деякі з них продовжували стосунки з Вайнштейном після цього за згодою.
Вайнштейну висунули 11 звинувачень, у тому числі в насильстві шляхом обмеження волі, зґвалтування та примусу до орального сексу, що охоплюють період із 2004 по 2013 роки. У суді ці жінки будуть називатися Джейн Доу з 1 до 5, хоча їхні особи можуть бути встановлені після початку судового процесу.
Звинувачення на адресу Вайнштейна
Перші звинувачення на адресу голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна пролунали рівно п'ять років тому, у жовтні 2017 року, і започаткували рух #MeToo.
Десятки жінок (близько 90) - від знаменитих актрис до покоївок - розповіли, як у різний час зазнали сексуальних домагань і навіть насильства з його боку.
Серед тих, хто заявив на Вайнштейна, такі зірки кіно, як Ума Турман, Анджеліна Джолі, Сальма Хайєк, Гвінет Пелтроу.
Найдавніші епізоди, про які заявляють жертви, належать до 1970-80 років, але з більшості з них не можна порушити справи у зв'язку із закінченням терміну давності.
У лютому 2020 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Вайнштейна винним за двома нещодавними епізодами, і в березні того ж року його було засуджено до 23 років в'язниці.
Незабаром після цього стало відомо, що прокуратура Лос-Анджелеса запустила процедуру екстрадиції Вайнштейна до Каліфорнії, де йому на той час уже було пред'явлено низку нових звинувачень у сексуальному насильстві.
Чим відомий Харві Вайнштейн
Харві Вайнштейн - один із найзнаменитіших кінопродюсерів Голлівуду, а скандал навколо нього - найгучніший за всю історію американської кіноіндустрії.
Він брав участь у створенні безлічі найвідоміших і найуспішніших картин 1990-х та 2000-х, спочатку на чолі студії Miramax, а з 2005 року на базі щойно заснованої компанії Weinstein Companу.
"Скажені пси", "Жорстока гра", "Піаніно", "Ворон", "Маленький Будда", "Кримінальне чтиво", "Безславні ублюдки", "Король говорить", "Залізна леді", "Джанго звільнений", "Чтець ", "Розумниця Уїлл Хантінг" та інші - всі ці картини зібрали величезний урожай номінацій та нагород: Оскари, Золоті глобуси, канські Пальмові гілки та призи Британської академії кіно та телевізійних мистецтв.
Підраховано, що картини, у виробництві яких брав участь Вайнштейн, отримали понад 300 номінацій Американської кіноакадемії.
Про це повідомило Variety.
Очікується, що судовий процес триватиме до двох місяців, оскільки Вайнштейну доведеться заслухати свідчення дев'яти звинувачених у сексуальному насильстві – порівняно з шістьма у Нью-Йорку.
Відбір присяжних починається у понеділок і, як очікується, триватиме не менше двох тижнів, оскільки обидві сторони прагнуть відсіяти присяжних, які можуть бути упереджені через широку досудову рекламу.
70-річний Вайнштейн вже відбуває 23-річний термін ув'язнення після того, як два роки тому був засуджений за зґвалтування та сексуальні домагання. Апеляційний суд Нью-Йорка погодився розглянути його справу, але обвинувальний вирок у Лос-Анджелесі, де йому загрожує до 140 років за ґратами, може фактично гарантувати, що він ніколи не вийде на волю.
Судовий процес у Лос-Анджелесі багато в чому нагадуватиме перший судовий процес. Одна з лос-анджелеських жертв, Джейн Доу №2, навіть давала свідчення як допоміжний свідок у Нью-Йорку.
Очікується, що звинувачення стверджуватиме, що Вайнштейн використав свою владу та обіцянки кар'єрного зростання, щоб заманювати жінок у готельні номери, де він чинив над ними сексуальне насильство. Захист, як очікується, стверджуватиме, що жінки брешуть і деякі з них продовжували стосунки з Вайнштейном після цього за згодою.
Вайнштейну висунули 11 звинувачень, у тому числі в насильстві шляхом обмеження волі, зґвалтування та примусу до орального сексу, що охоплюють період із 2004 по 2013 роки. У суді ці жінки будуть називатися Джейн Доу з 1 до 5, хоча їхні особи можуть бути встановлені після початку судового процесу.
Звинувачення на адресу Вайнштейна
Перші звинувачення на адресу голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна пролунали рівно п'ять років тому, у жовтні 2017 року, і започаткували рух #MeToo.
Десятки жінок (близько 90) - від знаменитих актрис до покоївок - розповіли, як у різний час зазнали сексуальних домагань і навіть насильства з його боку.
Серед тих, хто заявив на Вайнштейна, такі зірки кіно, як Ума Турман, Анджеліна Джолі, Сальма Хайєк, Гвінет Пелтроу.
Найдавніші епізоди, про які заявляють жертви, належать до 1970-80 років, але з більшості з них не можна порушити справи у зв'язку із закінченням терміну давності.
У лютому 2020 року суд присяжних у Нью-Йорку визнав Вайнштейна винним за двома нещодавними епізодами, і в березні того ж року його було засуджено до 23 років в'язниці.
Незабаром після цього стало відомо, що прокуратура Лос-Анджелеса запустила процедуру екстрадиції Вайнштейна до Каліфорнії, де йому на той час уже було пред'явлено низку нових звинувачень у сексуальному насильстві.
Чим відомий Харві Вайнштейн
Харві Вайнштейн - один із найзнаменитіших кінопродюсерів Голлівуду, а скандал навколо нього - найгучніший за всю історію американської кіноіндустрії.
Він брав участь у створенні безлічі найвідоміших і найуспішніших картин 1990-х та 2000-х, спочатку на чолі студії Miramax, а з 2005 року на базі щойно заснованої компанії Weinstein Companу.
"Скажені пси", "Жорстока гра", "Піаніно", "Ворон", "Маленький Будда", "Кримінальне чтиво", "Безславні ублюдки", "Король говорить", "Залізна леді", "Джанго звільнений", "Чтець ", "Розумниця Уїлл Хантінг" та інші - всі ці картини зібрали величезний урожай номінацій та нагород: Оскари, Золоті глобуси, канські Пальмові гілки та призи Британської академії кіно та телевізійних мистецтв.
Підраховано, що картини, у виробництві яких брав участь Вайнштейн, отримали понад 300 номінацій Американської кіноакадемії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі