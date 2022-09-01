У Лондоні висадять дерева на три мільйони фунтів, щоб урятувати місто від спеки

Мер Лондона Садік Хан пообіцяв виділити три мільйони фунтів стерлінгів на висадку дерев у місті, щоб урятувати його від аномальної спеки.
Таке рішення було ухвалено після масштабних лісових пожеж, спричинених рекордно високими температурами. Минулого тижня температура повітря у східній частині Великобританії досягла позначки +40.
Тепло у містах Англії посилюється ефектом «Міського теплового острова». Це результат того, що сонячні промені поглинаються твердими поверхнями, а не деревами, рослинами та травою. Збільшення кількості дерев у Лондоні допоможе вирішити цю проблему, охолоджуючи місто, створюючи тінь для лондонців, а також зробивши Лондон стійкішим до повеней, кажуть в адміністрації Хана.
Гроші розділять між волонтерськими організаціями, які займаються озелененням Лондона, програмами місцевих громад та частину віддадуть безпосередньо на висадку дерев.
Таке рішення було ухвалено після масштабних лісових пожеж, спричинених рекордно високими температурами. Минулого тижня температура повітря у східній частині Великобританії досягла позначки +40.
Тепло у містах Англії посилюється ефектом «Міського теплового острова». Це результат того, що сонячні промені поглинаються твердими поверхнями, а не деревами, рослинами та травою. Збільшення кількості дерев у Лондоні допоможе вирішити цю проблему, охолоджуючи місто, створюючи тінь для лондонців, а також зробивши Лондон стійкішим до повеней, кажуть в адміністрації Хана.
Гроші розділять між волонтерськими організаціями, які займаються озелененням Лондона, програмами місцевих громад та частину віддадуть безпосередньо на висадку дерев.
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