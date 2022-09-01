У Лондоні висадять дерева на три мільйони фунтів, щоб урятувати місто від спеки

11:38 09 серпня Київ, Україна

Мер Лондона Садік Хан пообіцяв виділити три мільйони фунтів стерлінгів на висадку дерев у місті, щоб урятувати його від аномальної спеки.

Таке рішення було ухвалено після масштабних лісових пожеж, спричинених рекордно високими температурами. Минулого тижня температура повітря у східній частині Великобританії досягла позначки +40.

Тепло у містах Англії посилюється ефектом «Міського теплового острова». Це результат того, що сонячні промені поглинаються твердими поверхнями, а не деревами, рослинами та травою. Збільшення кількості дерев у Лондоні допоможе вирішити цю проблему, охолоджуючи місто, створюючи тінь для лондонців, а також зробивши Лондон стійкішим до повеней, кажуть в адміністрації Хана.

Гроші розділять між волонтерськими організаціями, які займаються озелененням Лондона, програмами місцевих громад та частину віддадуть безпосередньо на висадку дерев.