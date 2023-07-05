У Лондоні під час протестів поранень 23 поліцейських

За повідомленням суперінтендента Скотленд-Ярду Джо Едвардса 23 співробітника поліції Лондона отримали поранення в ході протестів проти расової нерівності.

Масові демонстрації в підтримку чорношкірих, викликані смертю в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда, були відзначені сутичками протестувальників з поліцією.

Джо Едвардс назвав те, що відбувається "абсолютно неприпустимим".

За його словами, за підсумками сутички з поліцією були затримані 14 осіб. Едвардс не виключає, що це число буде рости.

"Ми очікуємо, що це число буде рости, тому що буде проведено подальше розслідування", - сказав він.

Повідомляється, що ряд будівель на Уайтхоллі після демонстрації виявилися покриті графіті, а абревіатура BLM від гасла Black Lives Matter (Життя чорних має значення) з'явилася на кенотафи - символічному пам'ятнику полеглим солдатам.

Також, під час акції протесту Black Lives Matter в поліцейського коня запустили велосипедом. Кінь злякалася і кинулось в сторону, в результаті чого співробітниця поліції, яка керувала конем, вдарилася об стовп і випала з сідла.

"Співробітники поліції виконували свою безпосередню роботу - забезпечували громадський порядок під час протестів", - уточнив Джо Едвардс.