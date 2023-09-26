У Лондоні судять п'ятьох можливих шпигунів рф

17:18 26 вересня Київ, Україна

У Великобританії 26 вересня розпочався суд над п'ятьма підозрюваними у шпигунстві на користь росії. Це громадяни Болгарії.

Про це пишуть BBC і The Telegraph.



Серед підозрюваних троє чоловіків та дві жінки: Орлін Русєв, Бізер Джамбазов, Катрін Іванова, Іван Стоянов та Ваня Габерова. Їх звинувачують у причетності до російської шпигунської групи, що діє у Великій Британії.



Як стверджує слідство, з серпня 2020 року по лютий 2023 року вони вели спостереження за людьми та місцями, які були цілями росії.



Підозрюваним обрали запобіжний захід — утримання під вартою. Йдеться про те, що всі п'ятеро мають статус легального проживання у ЄС.



До судового засідання 26 вересня у Вестмінстерському магістратському суді усі п'ятеро підозрюваних підключилися онлайн із чотирьох різних в'язниць. Вони нічого не розповідали, лише підтвердили свою особу. Перекладача з болгарської на засіданні не було, і жодних клопотань про звільнення під заставу обвинувачена сторона не подавала. Наступне засідання відбудеться 13 жовтня.



Фігуранти звинувачуються у змові з метою збору інформації, яка була б корисною для ворога, у шпигунстві та зборі інформації для підготовки змов.



Як зазначила прокурорка Кетрін Селбі, оскільки такі діяння загрожують національній безпеці Великобританії, із судовою справою потрібно працювати відповідно до протоколу про тероризм. Прокурорка додала, що шпигунським центром цього угруповання у Великій Британії був пансіонат Орліна Русєва. На думку слідства, Русєв і був керівником осередку. Він отримував завдання з-за кордону від Яна Марсалека.



Хто такий Ян Марсалек

Ян Марсалек — колишній операційний директор компанії Wirecard, якого оголосили у розшук у Німеччині за підозрою у шахрайстві.



За даними журналістів, Марсалек врешті-решт утік до москви і нині мешкає в селищі "Сади Майєндорф" на колишній території санаторію "Барвіха" під ім'ям Германа Баженова і знаходиться під державним захистом Другої служби Управління власної безпеки ФСБ. Недалеко від селища розташовані маєтки та резиденції перших осіб росії, у тому числі президента володимира путіна та першого заступника російського Радбезу дмитра медведєва.



За даними розслідувачів, у втечі Марсалека допомагали колишній співробітник австрійської розвідки та депутат парламенту Австрії від Партії свободи Томас Шелленбахер. Вони стверджують, що Марсалек часто літав до москви та інших міст росії, а також був пов'язаний з російськими приватними військовими компаніями та офіцерами розвідки.