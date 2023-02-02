У Лондоні пройшла хвиля протестів на тлі зниження заробітної плати

08:29 02 лютого Київ, Україна

На вулиці Лондона в середу, 1 лютого, на протест вийшли близько пів мільйона людей, які вимагали підвищення заробітної плати.

Страйкували вчителі, водії, прикордонники, а також співробітники аеропортів та морських портів. Про це повідомляє Euronews.

Британський Конгрес профспілок назвав цей страйк найбільшим з 2011-го року.
 
"Ми страйкуємо, тому що за останні 10 років нам фактично знижували зарплату", - сказав один із учасників протесту на ім'я Грем.
 
Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак засуджує страйк. Уряд держави вважає, що підвищення зарплатні сприятиме інфляції.