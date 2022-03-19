У Лондоні проходять акції протеста проти Nestle, Danone та Unilever

20:58 17 березня Київ, Україна

З початку російського вторгнення в Україну з РФ припинили співпрацю понад 200 світових компаній. Але деякі з них досі інвестують у ворога. Найбільші виробники дитячого харчування Nestle та Danone продовжують "годувати" російських окупантів, допоки українських дітей жорстоко розстрілюють російські війська.

Британська компанія Unilever, до якої входять бренди Persil, Dove, Domestos, Clear, Timotei та багато інших, досі тримається на полицях супермаркетів РФ та підтримує країну-агресора, поки в нашій країні окупанти знищують заводи.